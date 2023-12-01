В Казахстане в День первого президента вышла новая книга мемуаров Назарбаева

CentralAsia (KZ) - 1 декабря вышла книга мемуаров первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе», сообщил советник и пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Книга описывает как политическую, так и личную сторону жизни экс-президента. Назарбаев признался в мемуарах, что у него есть вторая жена и двое сыновей.

С 2012 года 1 декабря является в Казахстане праздничной датой – Днём первого президента. Ранее День первого президента носил статус государственного праздника и был выходным днём. В прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательную поправку, согласно которой указанная дата меняет статус, но остаётся праздничной. Выходной день 1 декабря был отменён.

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