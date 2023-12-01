Сегодня все забыли об Украине из-за событий на Ближнем Востоке, — Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский сказал, что «все забыли об Украине из-за событий на Ближнем Востоке». Об этом он сообщил в интервью Nikkei и другим иностранным изданиям, которое он дал в Киеве.

«Сегодня все забыли об Украине из-за событий на Ближнем Востоке. Я считаю, что именно этого пыталась добиться Российская Федерация, и мне жаль констатировать, что они добились желаемого результата», – заявил Зеленский.

Также он объяснил причины неудачного наступления ВСУ в нынешнем году.

«Очень сложно отвоевать территорию, которая укреплена, и где укрепления построены в несколько линий. Это сложно для людей», – сказал президент.

Тем не менее, по словам Владимира Зеленского, «переговоры о прекращении огня с Москвой могут начаться только после того, как российские военные полностью покинут территорию Украины».

«Мы не можем признать наши территории территориями Российской Федерации», – объяснил он.

Зеленский признал, что Украина испытывает трудности в военном отношении. По его словам, ВСУ все еще не полностью оснащены бригадами и необходимым вооружением.

«Не хватает средств противовоздушной обороны», - сказал он.