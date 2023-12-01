2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, – ООН

CentralAsia (CA) - Организация Объединенных Наций объявила 2023 самый жаркий за всю историю человечества. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает Bloomberg.

«Рекордное глобальное потепление должно заставить вздрогнуть мировых лидеров и побуждать их к действиям. Мы переживаем климатический коллапс в реальном времени, и его влияние разрушительно», - отметил он .

В предыдущем отчете Всемирной метеорологической организации о глобальном климате за 2023 год говорится, что средние глобальные температуры за первые 10 месяцев этого года примерно на 1,4°C превышали средний показатель 1850-1900 годов, который еще называют доиндустриальным.

«На основании этого мы можем уверенно объявить этот год самым жарким за всю историю наблюдений даже за месяц до его завершения» , – говорится в сообщении.

2023-й стал годом климатических катастроф во всем мире. По словам Гутерреша, в этом году большое количество людей по всему миру пострадали от пожаров, наводнений и высоких температур.

Наиболее разрушительным он называет вызванный изменением климата шторм «Даниэль», повлекший сильные наводнения в Греции, Болгарии и Турции, а затем нависший над Средиземным морем и вновь заполонивший северо-восток Ливии.

«Сегодняшний отчет показывает, что у нас серьезные проблемы», – добавил он.

Выбросы парниковых газов, которые приводят к потеплению на планете, продолжили расти в 2023 году после достижения исторического максимума в прошлом году, говорится в отчете агентства ООН. Это способствовало рекордно высоким месячным температурам на суше с июля по сентябрь, а в океанах – с апреля по сентябрь.

Растущая жара ухудшает экстремальные погодные условия, которые в свою очередь влекут за собой смертность и продовольственную опасность, а также приводят к перемещению миллионов людей, отмечается в докладе агентства ООН.

«Океаны, покрывающие около 70% поверхности планеты, поглотили около 90% тепла, содержащегося в выбросах парниковых газов с 1971 года. Это замедлило скорость потепления в атмосфере, но также привело к повышению температуры океана и уровня моря, а также таянию льда на суши и в морях», – отмечено в отчете.