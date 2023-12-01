В России аварийно сел самолет Boeing-737 с 422 пассажирами на борту

CentralAsia (CA) - Самолет «Аэрофлота» Boeing-737, летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.

По данным пресс-службы МЧС по Сахалинской области, лайнер приземлился в 9:34 по местному времени (1:34 мск) в аэропорту Южно-Сахалинска «без происшествий». На борту самолета находились 14 членов экипажа и 408 пассажиров, уточнили в аэропорту.

«Посадка была совершена благополучно. Воздушное судно самостоятельно освободило ИВПП (искусственную взлетно-посадочную полосу) по рулежной дорожке, далее было отбуксировано на стоянку. При осмотре специалистами выявлена техническая причина, она устраняется»,— сказали в пресс-службе.

В «Аэрофлоте» уточнили, что у самолета, выполнявшего рейс SU1744 Москва—Южно-Сахалинск, сработала индикация о падении давления на одном из шести колес стойки шасси. «Экипаж выполнил все необходимые в данном случае процедуры, в том числе оповестили наземные службы аэропорта»,— рассказали в компании.

Планируется, что обратно в Москву лайнер вылетит в 17:00 по местному времени (9:00 мск).