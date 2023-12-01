Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось. Армия Израиля возобновила военную операцию в Газе

- Азия и мир, политика
- 11:53, 01 декабря 2023
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- Обновлено: 12:06, 01 декабря 2023 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Перемирие между Израилем и ХАМАС, действовавшее с 24 ноября и дважды продлевавшееся — 27 и 29 ноября соответственно, истекло, сообщает CNN.
Армия обороны Израиля сообщила, что возобновила боевые действия в секторе Газа утром 1 декабря.
«ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, обстрелял израильскую территорию. Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в Секторе Газа. Истребители ЦАХАЛа наносят удары по террористическим объектам ХАМАСа в секторе Газа. Подробности будут позже» - говорится в сообщении израильского ведомства в Telegram.
Договоренность о прекращении огня вступила в силу в прошлую пятницу. Она была достигнута при посредничестве Катара, Египта и США. Договоренность включала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и обмен израильских заложников на палестинских заключенных по формуле «три заключенных за одного заложника». Первоначальная договоренность подразумевала прекращение огня на четыре дня, потом соглашение было продлено еще на два дня и потом на один день.
Условием каждого дополнительного дня прекращения огня было возвращение еще десяти заложников.
Всего с начала перемирия было освобождено около 90 заложников со стороны ХАМАС и более 180 заключенных из израильских тюрем.