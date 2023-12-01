Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось. Армия Израиля возобновила военную операцию в Газе

Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) - Перемирие между Израилем и ХАМАС, действовавшее с 24 ноября и дважды продлевавшееся — 27 и 29 ноября соответственно, истекло, сообщает CNN.

Армия обороны Израиля сообщила, что возобновила боевые действия в секторе Газа утром 1 декабря.

«ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, обстрелял израильскую территорию. Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в Секторе Газа. Истребители ЦАХАЛа наносят удары по террористическим объектам ХАМАСа в секторе Газа. Подробности будут позже» - говорится в сообщении израильского ведомства в Telegram.

Договоренность о прекращении огня вступила в силу в прошлую пятницу. Она была достигнута при посредничестве Катара, Египта и США. Договоренность включала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и обмен израильских заложников на палестинских заключенных по формуле «три заключенных за одного заложника». Первоначальная договоренность подразумевала прекращение огня на четыре дня, потом соглашение было продлено еще на два дня и потом на один день.

Условием каждого дополнительного дня прекращения огня было возвращение еще десяти заложников.

Всего с начала перемирия было освобождено около 90 заложников со стороны ХАМАС и более 180 заключенных из израильских тюрем.