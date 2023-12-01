В Пекине прошло заседание Совета национальных координаторов ШОС

CentralAsia (KZ) - В Пекине под председательством Казахстана 28 ноября - 1 декабря состоялось заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает МИД РК.

Основное внимание было уделено вопросам подготовки предстоящих в Казахстане заседаний основных органов ШОС – Совета глав государств, Совета министров иностранных дел, а также встречи Секретарей советов безопасности.

Участники согласовали проект документов, планируемых к подписанию на саммите ШОС в Астане в 2024 году, в том числе озвученной президентом Казахстана инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие».

Рассмотрены дальнейшие меры и предложения по вопросу совершенствования деятельности ШОС на современном этапе.

Национальный координатор, посол по особым поручениям МИД РК Мурат Мукушев подчеркнул важность проводимой работы, а также конструктивный подход государств-членов в выработке объективных и взаимоприемлемых решений по вопросу совершенствования ШОС в интересах эффективного практического многостороннего взаимодействия.

Национальные координаторы рассмотрели также вопросы текущей деятельности Организации, в том числе План основных мероприятий ШОС на 2024 год.

Казахстан является председателем в Шанхайской организации сотрудничества на период с июля 2023 года по июль 2024 года.

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