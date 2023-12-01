Украина не добилась желаемых результатов в ходе контрнаступления, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не добилась желаемых результатов в ходе летнего контрнаступления. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

«Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт», — сказал Зеленский.

И добавил, что рад, что ВСУ не отступают, воюя со «второй армией мира».

«Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться», - заявил президент.

По его словам, «ограничения в размерах» ВСУ не позволяют провести быстрое наступление.

«Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться, что мы должны капитулировать. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам», - заявил Зеленский.

Также он сказал, что война Израиля уже сократила поставки помощи Украине.

«Только слепой этого не видит. Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь», - сказал он.

А потому в приоритете Украины сейчас - производство собственного оружия. На что Зеленский хочет получить западные кредиты и контракты.

«Это выход. Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Какие бы усилия и время это ни потребовало, мы сделаем это, и сделаем это очень быстро», — вспомнил президент свой разговор с чиновниками в США.

Он считает, что «ничто не пугает Россию больше, чем самодостаточная в военном отношении Украина».

Касательно слухов, что его начинают склонять к переговорам с РФ, президент ответил: «Я пока этого не чувствую. Некоторые голоса всегда слышны».

При этом, по его словам, война в Украине перешла в новую фазу.

«У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом — это новый этап войны», — заявил президент, упомянув недавний массовый налет «Шахидов», в том числе на энергетику.