В выходные в Казахстане прогнозируются осадки и усиление ветра

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CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 2-4 декабря пройдут осадки – дождь, снег, также усилится ветер, температура воздуха резко понизится, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие дни под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки (дождь, снег), 3 декабря на северо-западе и севере, 3-4 декабря на востоке, 4 декабря в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные осадки», - сообщают синоптики.

Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололедные явления и метель. Также по республике прогнозируются усиление ветра до 15-29 м/с и туманы.

К понедельнику с вторжением холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, температура воздуха резко понизится на большей части Казахстана. На северо-западе и севере ночью ожидается понижение до 7-21 мороза, в центре и на востоке – до 5-15 мороза, в южных регионах – до 0-5 мороза.

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