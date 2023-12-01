экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В выходные в Казахстане прогнозируются осадки и усиление ветра
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 2-4 декабря пройдут осадки – дождь, снег, также усилится ветер, температура воздуха резко понизится, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие дни под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки (дождь, снег), 3 декабря на северо-западе и севере, 3-4 декабря на востоке, 4 декабря в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные осадки», - сообщают синоптики.

Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололедные явления и метель. Также по республике прогнозируются усиление ветра до 15-29 м/с и туманы.

К понедельнику с вторжением холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, температура воздуха резко понизится на большей части Казахстана. На северо-западе и севере ночью ожидается понижение до 7-21 мороза, в центре и на востоке – до 5-15 мороза, в южных регионах – до 0-5 мороза.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com