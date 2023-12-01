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В Казахстане предлагают ввести единый часовой пояс
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казахстанские ученые и эксперты предлагают установить в стране единый часовой пояс вместо двух, сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции по итогам заключительного заседания межведомственной рабочей группы по вопросам исчисления времени.

Сейчас в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

«Однако, по мнению ученых, часовый пояс UTC+6 не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека. В частности, экспертами предлагается вариант, при котором в областях и городах, живущих по столичному времени, часы будут переведены на час назад (UTC+5). Таким образом, по всему Казахстану будет установлено единое время», - говорится в пресс-релизе.

В Минздраве также считают, что приведение часового пояса в соответствие с природным временем окажет благоприятное воздействие на здоровье казахстанцев.

«Большая часть населения Казахстана живет не по своему географическому часовому поясу. Группа экспертов, профессоров-физиологов в течение года изучала данный вопрос. С позиции физиологии и функционирования организма, гормонального баланса, мы придерживаемся мнения, что с переходом на часовой пояс UTC+5 мы будем просыпаться, бодрствовать и ложиться в соответствии с биологическими часами нашего организма», - сказал директор департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Даулет Алдынгуров.

Эксперты считают, что помимо пользы здоровью, установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

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