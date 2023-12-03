Вращение Земли замедляется. В будущем сутки будут длиться 25 часов, - ученые

CentralAsia (CA) - Скорость вращения Земли постепенно замедляется, и примерно через 200 млн лет продолжительность одних суток составит 25 часов. Об этом рассказали ученые из Мюнхенского технического университета, которые пытаются улучшить точность измерений этого процесса.

Тот факт, что Земля постепенно «притормаживается», известен довольно давно. Как пишет earth.com, в эпоху динозавров (то есть 200 млн лет назад) сутки длились 23 часа, а 1,4 млрд лет назад — всего 18 часов 41 минуту.

Исследователи Мюнхенского технического университета запустили длительный эксперимент, основанный на использовании кольцевого лазера, чтобы точно измерять вращение Земли и отследить динамику изменения скорости этого вращения.

Этот лазер работает в специально разработанной камере под давлением, закопанной на глубине 6 метров под землей. Он состоит из лазерного кольцевого гироскопа и «ипподрома» шириной около 4 метров, тщательно откалиброванных, чтобы внешние факторы минимально влияли на показания лазера.

Устройство использует сложную систему лазеров и зеркал для точного определения отклонений в скорости вращения Земли. На эти различия указывают колебания частот между двумя лазерными лучами, причем большие расхождения указывают на более быстрое вращение. Главным достижением текущего эксперимента является существенное повышение точности измерений по сравнению с предыдущими исследованиями.

«[Понимание] динамики вращения важно не только для астрономии, но и для создания точных климатических моделей и лучшего понимания погодных явлений, таких как Эль-Ниньо. И чем точнее данные, тем точнее прогнозы», — сказал руководитель исследовательского проекта Ульрих Шрайбе.

Понимание скорости вращения планеты невозможно переоценить. Вращение Земли прямо влияет на климат и погоду через так называемый «эффект Кориолиса» – инерционное перемещение воздушных и водных масс, прямыми и опосредованными последствиями которого в частности становятся циклоны, пассаты, океанические течения и другие природные явления.