Таджикские эксперты обнародовали данные по числу ВИЧ-инфицированных в стране

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане с 1991 года по состоянию на 1 декабря 2023-го было зарегистрировано 15857 ВИЧ-инфицированных. Такие данные озвучил заместитель директора Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алиджон Солиев, пишет «Азия-плюс».

По словам Солиева, из указанного числа 4358 человек скончались. Больше зараженных среди мужчин — 10097, 5760 — это женщины, 1062 человека — дети в возрасте до 18 лет.

Количество выявленных случаев ВИЧ по регионам страны:

Душанбе — 3629 человек;

районы республиканского подчинения — 2964;

Хатлонская область — 4781;

Согдийская область — 3656;

Горно-Бадахшанская автономной область — 827.

Как отметил Солиев, препараты для лечения ВИЧ импортируются с 2016 года.

«Лекарства есть всегда, и у нас нет проблем с их доставкой. Как известно, лечение таких пациентов длится всю жизнь и все препараты и само лечение бесплатно для пациентов. Сейчас по последней системе, рекомендованной ВОЗ, больным дают препараты Долутегравир (Dolutegravir), Эфавиренз, детский препарат Невирапин и другие», — рассказал он.

Отмечается, что сведения по Таджикистану были обнародованы 1 декабря — во Всемирный день борьбы со СПИДом. А вот как обстоят дела в других странах Центральной Азии.

В Кыргызстане количество зараженных ВИЧ по данным на 1 октября 2023 года составило 13036 человек.

В Казахстане по данным на май текущего года выявили 31 тысячу ВИЧ-инфицированных. Основной способ передачи инфекции — половой, приходится на 74% случаев. При этом, как сообщили в Министерстве здравоохранения страны, в последние годы смертность от СПИДа снизилась с 1,4 в 2018 году до 0,9 в 2022-м на 100 тысяч населения. Охват антиретровирусной терапией увеличился в 19 раз за последние 12 лет, в прошлом году 84% людей, знающих свой ВИЧ-статус, получали лечение. У 87% людей, живущих с ВИЧ, вирусная нагрузка подавлена, значит, что они не могут передавать вирус.

Самый высокий показатель ВИЧ-инфицированных в Узбекистане. По данным на июнь 2023 года показатель составляет 48 тысяч человек. При этом за последние пять лет количество тестирования на ВИЧ-инфекцию увеличилось с 700 тысяч до 3,5 млн или в пять раз. Необходимые лекарства на 80% закупаются государством. В целях прекращения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в республике ежегодно осуществляется непрерывное обеспечение сухими молочными смесями детей, рожденных больными матерями (в среднем до 600 человек). В результате 99,7% детей здоровы, говорится в отчете Минздрава страны.

По Туркменистане данных о ВИЧ-инфицированных нет, так как эта республика скрывает информацию о здоровье населения в целом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения