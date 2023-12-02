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Монгольский журналист встретился с Первой леди Украины и Президентом Зеленским. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  Монгольский журналист Цогтбилгуундарь Хишигбат, главный продюсер медиа-компании unnu.news, находится в Украине в рамках проекта «Connecting Continents» украинской общественной организации «Лабораторія журналістики суспільного інтересу», чтобы освещать реальную ситуацию в зоне боевых действий.

Также он встретился с Первой леди Украины и Президентом Зеленским.

Первая леди Украины Елена Зеленская тепло приняла монгольского журналиста и рассказала о жизни ее мужа в Монголии. «Мой муж в детстве провел несколько лет в вашей прекрасной стране. Он много рассказывает мне о своих впечатлениях от Монголии. Я хочу однажды посетить вашу страну. Я надеюсь, что однажды это произойдет», — сказала она.

«У нас, украинцев, есть своя национальная идентичность. Это осознание того, что мы должны ее защищать, пришло не сегодня, не вчера и даже не 30 лет назад, это осознание, которое мы получили от диктатуры Российской империи и когда мы находились под контролем Советского Союза», — говорит Елена Зеленская.

Монгольский журналист передает новости и репортажи об Украине с мест через свой сайт unnu.news.

источник: middleasiannews.com

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