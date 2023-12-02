Цогзолмаа завоевала золотую медаль чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих

CentralAsia (MNG) - В столице Азербайджана организован чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих.

В мировом первенстве, которое проводится в спорткомплексе «Серхедчи» по инициативе Международного совета военного спорта (CISM) и Минобороны АР, принимают участие 222 спортсмена из 19 стран.

Чемпионкой мира среди военнослужащих стала спортсменка 326-й части ВС Монголии, Цогзолмаа Доржсурэн (72 кг).

Цогзолмаа завоевала золотую медаль чемпионата, победив спортсменку из Казахстана в первом туре, спортсменку из Турции во втором туре, спортсменку из Азербайджана в полуфинале и спортсменку из Нигерии в финале.

В последующие дни вольники продолжат выяснение отношений, а затем медали чемпионата мира оспорят борцы греко-римского стиля.

Несколько месяцев назад она завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе среди юношей до 23 лет, проходившем в Бишкеке, Кыргызстан.

источник: middleasiannews.com

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