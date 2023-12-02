Монголия намерена погасить облигации «Хуралдай» на $600 млн в 2024 году

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии приступило к управлению долгом для погашения своих облигаций «Хуралдай» на сумму 600 миллионов долларов со сроком погашения в 2024 году, поскольку страна предпринимает попытки ускорить рост своей инфраструктуры, чтобы ускорить восстановление экономики.

Монголия 30 ноября объявила о мерах по регулированию долга для рефинансирования своих облигаций «Хуралдай» на сумму $600 млн.

Улан-Батор предложил инвесторам выкуп наличными по процентной ставке 8,75%, при этом срок погашения облигаций «Хуралдай» намечен на 2024 год. Этот шаг допускает потенциальную отсрочку периода погашения определенной части внешнего долга.

Первоначально правительство Монголии выпустило облигации на сумму $650 млн сроком на пять лет как для облигаций «Гэрэгэ», так и для облигаций «Хуралдай», с ожидаемой процентной ставкой 11-12%. Однако в общей сложности заказы на сумму $4 млрд поступили от 138 инвесторов. Это привело к снижению процентной ставки до 8,75%.

Министр финансов Монголии Жавхлан Болд заявил: «Подход Монголии к облигациям «Хуралдай» является последним применением нашей успешной среднесрочной стратегии управления долгом и основан на прочных отношениях нашей страны с международными инвесторами.

«После нашего быстрого восстановления после пандемии и первых успехов нашей Новой политики восстановления, этот подход к управлению долгом Монголии поможет высвободить ресурсы для поддержки нашего будущего процветания и обеспечения устойчивого роста».

С 2012 года правительство Монголии выпустило восемь облигаций, собрав $5,8 млрд. При этом капитал предназначен для рефинансирования долга, решения проблемы дефицита бюджета страны и финансирования крупных проектов.

Fitch Ratings присвоило предлагаемым облигациям Монголии в долларах США рейтинг «B». Это соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Монголии в иностранной валюте «B».

Погашение облигаций «Хуралдай» происходит после восстановления экономики Монголии после последствий пандемии COVID-19. Правительство заявляет, что экономика страны, по прогнозам, вырастет на 5,8% в 2023 году по сравнению с 4,7% в 2022 году и 6,2% в 2024 году, при этом дефицит страны сократится на 60%, а экспорт сильно восстановится.

В качестве стимула для роста правительство объявило в марте о начале подземной добычи на гигантском медном руднике Оюу-Толгой в пустыне Гоби совместно с Rio Tinto.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения