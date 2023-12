Единственный экземпляр 911 Dakar из 2500 приедет Монголию

CentralAsia (MNG) - Компания Porsche выпускала на рынок особенный вариант культового спорткара 911 – это новое внедорожное купе 911 Dakar.

А вот выпуск 911 Dakar ограничен 2500 экземплярами. Из общего количества автомобилей, выпущенных для распространения среди дилеров бренда по всему миру, только один автомобиль был выделен Монголии.

Обозначение модели, которая стала первой серийной 911, предназначенной для плохих дорог, является отсылкой к первой победе Porsche в общем зачете легендарного ралли Париж – Дакар 1984 года.

Спустя 38 лет Porsche представляет новую «двухдверку» 911 Dakar, которая напоминает о первой победе марки в самом сложном и престижном ралли (еще раз Porsche покорила «Дакар» в 1986 году). Кроме того, для нового 911 Dakar в качестве опции предлагается раллийный дизайн-пакет в стиле гоночной машины 1984 года. Тестирование 911 Dakar проводилось в различных уголках планеты, в общей сложности прототипы намотали более полумиллиона километров.

В первую очередь 911 Dakar отличается дорожным просветом, который на 50 мм больше, чем у исходной 911 Carrera GTS, и системой, которая может поднять переднюю и заднюю части автомобиля еще на 30 мм. Она включена уже в базовое оснащение и является составной частью подвески с регулируемыми амортизаторами и новыми настройками. Максимальный уровень дорожного просвета можно использовать на легком бездорожье при скорости до 170 км/ч. Если скорость оказывается выше, кузов автоматически опускается.

Внедорожный 911 оснастили специально разработанными шинами Pirelli Scorpion All Terrain Plus размерности 245/45 ZR 19 спереди и 295/40 ZR 20 сзади. Глубина мощного рисунка протектора составляет 9 мм, усиленные боковины и протектор имеют два слоя каркаса. Тем самым шины 911 Dakar пригодны для использования на серьезном бездорожье и имеют высокую устойчивость к порезам. В качестве опции предлагаются летние и зимние шины Pirelli P Zero также с двумя слоями каркаса.

источник: MAN

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения