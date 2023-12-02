Владимир Путин потребовал увеличить число солдат в российской армии

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин распорядился продолжить увеличение численности российской армии, которая, согласно его же указу, с 2023 года уже превысила 2 млн человек. Об этом пишет The Moscow Times.

В следующем году в Вооруженных силах РФ планируется создать еще один армейский корпус, 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию, сообщил в среду на совещании по укомплетованию армии контрактниками зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, решение было принято «главнокомандующим», а его цель — «эффективная защита независимости и безопасности государства».

«Ситуация в мире и вокруг России остается напряженной, ну это так скажем аккуратно, это касается и зоны специальной военной операции, и сопредельных стран, где блок НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал», — сказал Медведев, добавив, что координировать работу по набору новых солдат поручено ему лично (цитаты по «Интерфаксу»).

Как следует из слов зампреда Совбеза, в общей сложности власти рассчитывают привлечь в армию до 100 тысяч человек — такова численность среднего армейского корпуса, который, как правило, включает несколько дивизий (4—22 тысячи человек), состоящих, в свою очередь, из нескольких полков (500—2500 человек).

В августе прошлого года, чуть больше чем за месяц до начала мобилизации, Путин подписал указ об увеличении числа военнослужащих в России почти на 150 тысяч — до 1,15 млн, а общую штатную численность ВС РФ поручил довести до 2,04 млн человек.

В декабре глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал создание двух военных округов — Московского и Ленинградского, а также предложил сформировать пять дивизий (три мотострелковые, две десантно-штурмовые) и семь новых бригад.

В марте Кремль запустил масштабную программу набора в армию контрактников и добровольцев, спустив в регионы разнарядки в общей сложности на 400 тысяч человек. Чуть больше чем за полгода эта задача практически выполнена: на службу по контракту удалось привлечь 305 тысяч россиян, а еще 80 тысяч стали добровольцами, отчитался в среду Медведев.

Темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли, «каждый день с вооруженными силами заключают контракт более 1600 человек», добавил он.