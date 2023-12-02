Приговор Нурлану Масимову оставили в силе

CentralAsia (KZ) - В Павлодарском областном суде завершили рассмотрение апелляционной жалобы по громкому коррупционному делу, в котором фигурируют Нурлан Масимов и предприниматель Евгений Евкович.

Как пишет Orda.kz, судебная коллегия частично изменила приговор. Евковичу сократили срок лишения свободы до пяти лет, сняли арест с его счетов и отменили решение о конфискации двух автомобилей. Ранее Евгений Евкович признал вину и компенсировал ущерб в размере 420 млн тенге.

«В остальной части приговор суда первой инстанции оставить без изменения», – огласил постановление судья Марат Рымбаев.

Приговоренный к длительному сроку заключения экс-начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов так и не высказал мнение по приговору. Он просил судебную коллегию дать ему время на изучение всех материалов, включая аудио- и видеозаписи. Однако просьбу его отклонили.

По словам адвокатов Масимова, следственная группа и суд первой инстанции допустили нарушения, а присяжным представили «недопустимые» доказательства. Например, товароведческие заключения экспертов, сделанные по фотографиям и без предупреждения последних об уголовной ответственности.

10 августа 2023 года Нурлана Масимова признали виновным по трем пунктам обвинения — в получении взятки, хищении бюджетных средств и незаконном пересечении границы. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сам он заявлял, что признает вину лишь в пересечении границы. Масимов и его защитники считают, что дело сфабриковано «из-за фамилии», поскольку он приходится двоюроным братом экс-главе КНБ Кариму Масимову.

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