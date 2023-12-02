В 10 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за метели и гололеда

CentralAsia (KZ) - 2 декабря в Астане и 10 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за прогноза метели и гололеда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Астане 2 и 3 декабря ожидается метель, гололед. 2 декабря ожидается ночью и утром туман. 3 декабря ветер юго-западный с порывами 15-20, временами до 23-25 метров в секунду.

Ночью на большей части, днем на западе, юге Акмолинской области ожидаются метель и гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, востоке области достигнет 15-20 метров в секунду. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.

На западе, севере Актюбинской области ожидается гололед, метель. Ветер юго-западный, днем на большей части области 15-20, в центре области временами достигнет 23 метров в секунду.

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, днем на большей части области усилится до 15-20 метров в секунду.

2 и 3 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Северо-восточный с переходом на юго-западный ветер на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области усилится до 15-20 метров в секунду, 3 декабря порывы будут достигать 23-28 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, севере области гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, юге области, днем на юге, севере, востоке области достигнет 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, на севере области с порывами до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, днем на большей части области достигнет 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области достигнет 15-20 метров в секунду.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки - преимущественно снег. Ночью на юге, западе области, днем на большей части области гололед, низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на юге, западе области, днем на севере, западе, юге области достигнет 15-20 метров в секунду, днем на юге, западе области временами до 25 метров в секунду.

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