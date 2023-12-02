На восточном побережье Тасмании обнаружены 34 кита, выбросившихся на берег

CentralAsia (CA) - На восточном побережье Тасмании были обнаружены 34 кита, сообщает The Guardian.

Местный гид Крис Теобальд стал свидетелем «ночного массового выбрасывания китов на мель».

Согласно заявлению местных властей, комиссия правительства штата по сохранению морской среды взяла образцы у китов, чтобы провести анализы.

«После ветеринарной оценки не было обнаружено никаких существенных результатов или признаков травм. Мы не знаем, почему киты оказались на мели, и зачастую это невозможно определить», - говорится в заявлении штата.

Природоохранная группа заявила, что нет возможности убрать трупы китов с пляжа. Туши также могут привлечь акул, поэтому пловцам и другим водопользователям рекомендуется избегать непосредственной близости.

Четыре месяца назад по меньшей мере 50 китов были выброшены на берег к востоку от Олбани в Западной Австралии.

Самый массовый выброс китов на берег в Австралии произошел три года назад на Тасмании, когда более 450 китов с длинными плавниками оказались на мели в гавани Маккуори.