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Задержан арендатор хостела в Алматы, где в результате пожара погибли 13 человек

CentralAsia (KZ) -  Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела по факту пожара в хостеле Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры.

30 ноября по факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По поручению генерального прокурора уголовное дело принято в производство специального прокурора. Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов.

В целях выяснения причин и условий возникновения пожара осуществлен первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводятся иные следственно-оперативные мероприятия.

В этот же день по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А. В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела.

29 ноября в Almaty hostel произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек. Среди них двое граждан России и двое граждан Узбекистана.

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