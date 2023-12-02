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По меньшей мере 12 человек пропали без вести из-за сильного дождя, вызвавшего оползень в Индонезии

CentralAsia (CA) -  Проливной дождь спровоцировал наводнение и оползень на индонезийском острове Суматра, в результате чего пропали без вести по меньшей мере 12 человек. Об этом пишет ABC News.

Тонны грязи, камней и деревьев скатились с горы поздно вечером в пятницу и достигли реки, которая вышла из берегов и пронеслась через горные деревни.

Больше всего пострадала Симангулампе, деревня недалеко от озера Тоба в провинции Северная Суматра, где несколько человек были похоронены под тоннами грязи, а дома были повреждены.

Усилия по оказанию помощи были затруднены из-за заблокированных дорог, покрытых густой грязью, обломками и гигантскими камнями.

Поиски пропавших продолжаются.

Сезонные дожди примерно с октября по март часто вызывают наводнения и оползни в Индонезии, архипелаге из 17 000 островов, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи плодородных пойм.

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