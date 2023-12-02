В Казахстане проведены задержания с изъятием 55 кг мефедрона

CentralAsia (KZ) - Полиция провела ряд задержаний, направленных на уничтожение наркоканалов в нескольких регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области два алматинца организовали в частном доме нарколабораторию. При обыске помещений изъято три тонны прекурсоров (вещества, используемые при производстве и изготовлении наркотиков), лабораторное оборудование (реактор, стеклянные колбы) и 55 кг готовой продукции психотропного вещества мефедрон.

В Семее задержаны четыре алматинца, которые организовали интернет-магазин по продаже наркотиков в Алматы, Алматинской и Абайской областях.

Задержания проводились одновременно в городах Алматы и Семее, проведено 8 обысков, изъяты наркотики, упаковочные материалы, деньги и ноутбуки, сообщает МВД.

В одной из колоний в Карагандинской области полиция предотвратила наркоканал. Наркотики осужденным поступали через посылки.

В Жамбылской области задержана 63-летняя жительница Тараза, которая долгое время занималась крупными поставками героина в городе.

Всего за 10 дней из незаконного оборота в стране изъято 337 кг различных наркотических средств.

Ранее крупную партию синтетических наркотиков изъяли в Атырауской области.

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