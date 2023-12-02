Уроженец Таджикистана задержан за поджог отдела полиции в Краснодарском крае

CentralAsia (TJ) - Уроженец Таджикистана задержан за поджог отдела полиции в Краснодарском крае. По версии следствия, он пытался убить главу отдела по вопросам миграции. Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар в отделе полиции в Апшеронске произошёл утром 21 ноября. Около 10 утра 68-летний С.Ю. зашёл в отдел полиции, облил растворителем архивные дела и поджёг их.

Огонь удалось быстро потушить, однако одному из полицейских потребовалась медицинская помощь — старший оперативный дежурный отравился продуктами горения.

Позже следователи выяснили, что целью была глава отдела миграции.

Последний раз С.Ю. обращался в ОВД 2 года назад. В 2021 году его правовое положение было урегулировано как «лицо без гражданства». После этого с заявлением о выдаче разрешения он в полицию не обращался.

Сейчас на мужчину возбуждено дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ему светит до 20 лет лишения свободы.

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