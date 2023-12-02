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В МИД Таджикистана с послом США обсудили вопросы региональной безопасности

CentralAsia (TJ) -  Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Фарход Салим 1 декабря провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки Мануэлом Микаллером.

Как сообщила пресс-служба МИД РТ, были обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и США.

Также обсуждены вопросы региональный безопасности, борьба с современными вызовами и угрозами и важность расширения двустороннего сотрудничества.

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