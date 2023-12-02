В МИД Таджикистана с послом США обсудили вопросы региональной безопасности
- Таджикистан, политика
- 15:13, 02 декабря 2023
- Просмотров: 129
CentralAsia (TJ) - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Фарход Салим 1 декабря провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки Мануэлом Микаллером.
Как сообщила пресс-служба МИД РТ, были обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и США.
Также обсуждены вопросы региональный безопасности, борьба с современными вызовами и угрозами и важность расширения двустороннего сотрудничества.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения