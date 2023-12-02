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Смерть детей после препарата «Док-1 Макс». Суд приостановлен из-за обвинения новых лиц

CentralAsia (UZ) -  В связи с обвинением новых лиц, связанных с препаратом «Док-1 Макс», и по другим причинам рассмотрение дела приостановили на месяц, сообщает пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Как пишет Nova24.uz, документы по делу направлены в следственный орган для доработки обвинительного заключения и проведения дополнительных процессуальных действий с привлечением других лиц в качестве обвиняемых.

По официальным данным, в Узбекистане после приёма сиропа скончались 65 детей. В качестве подозреваемых проходит 21 подозреваемый, их обвиняют по 11 статьям Уголовного кодекса.

Ранее выяснилось, почему сироп от кашля «Док-1 Макс» убивал детей. Индийская компания сэкономила и закупила ингредиенты промышленного качества.

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