Функции КНБ Казахстана предлагают расширить

CentralAsia (KZ) - В функции Комитета национальной безопасности Казахстана хотят включить также координацию деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму, сообщает Orda.kz.

Это предложение включено в проект закона «О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Казахстан», который вынесли на обсуждение на портале «Открытые НПА».

Корректировке хотят подвергнуть документ от 1 апреля 1996 года «Об утверждении Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан».

«Подпунктом 10) пункта 13 Положения о КНБ закреплена задача КНБ по координации деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму в Республике Казахстан. В соответствии со статьей 41 Административного процедурно-процессуального кодекса РК под задачами государственного органа понимаются основные направления деятельности государственного органа, а под функциями — осуществление государственным органом деятельности в пределах своей компетенции. В этой связи в Положении о КНБ предлагается закрепить указанную функцию», — говорится в обосновании поправки.

Также предлагаются поправки в законы «О внешней разведке», «О специальных государственных органах Республики Казахстан» и другие документы.

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