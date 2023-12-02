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43 девушки с сайта Kizdar.net попали в полицию в Астане за оказание интим-услуг

CentralAsia (KZ) -  В Астане 43 девушки с сайта Kizdar.net попали в полицию за оказание интим-услуг, сообщает nur.kz.

Оперативно-профилактические мероприятия провели сотрудники УБОП. В ходе проведения ОПМ проверены сауны, салоны боди-массажа, квартиры, где оказывались интимные услуги, объявления были опубликованы на сайте Kizdar.net.

В полицию доставили 43 девушек. Составлены 33 административных протокола: по ст.450 КоАП РК (Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества) - 10, по ст.492 КоАП РК (Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов удостоверяющих личность) - 6, по ст.440 КоАП РК (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) - 6, по ст.449 КоАП РК (Приставание в общественных местах) - 11.

В приемник-распределитель водворена одна иностранка за нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, на учет поставили 15 девушек легкого поведения, оказывающих секс-услуги за деньги. С ними проведены профилактические беседы.

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