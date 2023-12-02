Россия возобновила эвакуацию россиян из сектора Газа

CentralAsia (CA) - Эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и членов их семей возобновлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА).

2 декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников - палестинцев.

В представительстве отметили, что эвакуация проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий. По данным Минздрава Палестины, за последние сутки их жертвами стали более 200 человек.