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Россия возобновила эвакуацию россиян из сектора Газа

CentralAsia (CA) -  Эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и членов их семей возобновлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА).

2 декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников - палестинцев.

В представительстве отметили, что эвакуация проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий. По данным Минздрава Палестины, за последние сутки их жертвами стали более 200 человек.

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