На Филиппинах произошел взрыв во время мессы: 3 погибших и 7 раненых
- Казахстан, происшествия
- 11:14, 03 декабря 2023
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CentralAsia (KZ) - В городе Марави, Филиппины, 3 декабря около 7 часов утра произошел взрыв во время католической студенческой мессы. В результате взрыва трое погибли и ранены семь человек.
Как сообщает Manila Bulletin, взрыв произошел в гимназии Димапоро в государственном университете Минданао.
Региональное управление полиции сообщило, что они расследуют данный инцидент. Полиция устанавливает, была ли использована граната или самодельное взрывное устройство.
Губернатор провинции Южный Ланао Маминтал Алонто Адионг-младший осудил произошедший инцидент и призвал власти тщательно расследовать инцидент.
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