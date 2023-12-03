экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Филиппинах произошел взрыв во время мессы: 3 погибших и 7 раненых

CentralAsia (KZ) -  В городе Марави, Филиппины, 3 декабря около 7 часов утра произошел взрыв во время католической студенческой мессы. В результате взрыва трое погибли и ранены семь человек.

Как сообщает Manila Bulletin, взрыв произошел в гимназии Димапоро в государственном университете Минданао.

Региональное управление полиции сообщило, что они расследуют данный инцидент. Полиция устанавливает, была ли использована граната или самодельное взрывное устройство.

Губернатор провинции Южный Ланао Маминтал Алонто Адионг-младший осудил произошедший инцидент и призвал власти тщательно расследовать инцидент.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com