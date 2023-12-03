На Филиппинах произошел взрыв во время мессы: 3 погибших и 7 раненых

CentralAsia (KZ) - В городе Марави, Филиппины, 3 декабря около 7 часов утра произошел взрыв во время католической студенческой мессы. В результате взрыва трое погибли и ранены семь человек.

Как сообщает Manila Bulletin, взрыв произошел в гимназии Димапоро в государственном университете Минданао.

Региональное управление полиции сообщило, что они расследуют данный инцидент. Полиция устанавливает, была ли использована граната или самодельное взрывное устройство.

Губернатор провинции Южный Ланао Маминтал Алонто Адионг-младший осудил произошедший инцидент и призвал власти тщательно расследовать инцидент.

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