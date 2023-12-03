20-летний парень, который числился мертвым при пожаре в алматинском хостеле, оказался жив

- Казахстан, происшествия
- 11:43, 03 декабря 2023
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|Предыстория: В Алматы при пожаре в хостеле погибли 13 человек
CentralAsia (KZ) - Житель Туркестанской области Казахстана, который был в числе погибших во время пожара в хостеле Алматы, оказался жив. Об этом сообщил OTYRAR со ссылкой на замакима села Дербысек Сарыагашского района.
Амирали Рамазану Батыралиулы 20 лет, он обучается в одном из медресе Шымкента. Он переехал в Алматы в целях заработка и остановился в хостеле.
За несколько дней до происшествия молодой человек вернулся в Сарыагашский район, так как его родители попросили вернуться и вместе пройти обследование в Ташкенте.
На данный момент Рамазан находится дома вместе с родителями.
Пожар в алматинском хостеле, где проживали 72 постояльца, произошел 30 ноября. Во время пожара погибли 13 человек, 59 смогли выбраться из горящего помещения.
Среди погибших девять казахстанцев, двое россиян и двое граждан Узбекистана. Выяснилось, что хостел работал незаконно.