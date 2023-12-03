20-летний парень, который числился мертвым при пожаре в алматинском хостеле, оказался жив

CentralAsia (KZ) - Житель Туркестанской области Казахстана, который был в числе погибших во время пожара в хостеле Алматы, оказался жив. Об этом сообщил OTYRAR со ссылкой на замакима села Дербысек Сарыагашского района.

Амирали Рамазану Батыралиулы 20 лет, он обучается в одном из медресе Шымкента. Он переехал в Алматы в целях заработка и остановился в хостеле.

За несколько дней до происшествия молодой человек вернулся в Сарыагашский район, так как его родители попросили вернуться и вместе пройти обследование в Ташкенте.

На данный момент Рамазан находится дома вместе с родителями.

Пожар в алматинском хостеле, где проживали 72 постояльца, произошел 30 ноября. Во время пожара погибли 13 человек, 59 смогли выбраться из горящего помещения.

Среди погибших девять казахстанцев, двое россиян и двое граждан Узбекистана. Выяснилось, что хостел работал незаконно.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения