В Японии наблюдаются волны высотой 40 см после сильного землетрясения на Филиппинах

CentralAsia (KZ) - В Японии наблюдаются волны цунами 40 см после сильного землетрясения на Филиппинах, сообщило 3 декабря Японское метеорологическое агентство.

Такие волны цунами наблюдались на японском острове Хачидзёдзима, примерно в 290 км к югу от Токио.

Ранее Японское метеорологическое агентство предупредило, что волны могут достигать метра (3 футов) в высоту.

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