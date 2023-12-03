В Японии наблюдаются волны высотой 40 см после сильного землетрясения на Филиппинах
- Казахстан, происшествия
- 12:20, 03 декабря 2023
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CentralAsia (KZ) - В Японии наблюдаются волны цунами 40 см после сильного землетрясения на Филиппинах, сообщило 3 декабря Японское метеорологическое агентство.
Такие волны цунами наблюдались на японском острове Хачидзёдзима, примерно в 290 км к югу от Токио.
Ранее Японское метеорологическое агентство предупредило, что волны могут достигать метра (3 футов) в высоту.
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