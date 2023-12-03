Лукашенко 4 декабря встретится с Си Цзиньпином в Китае
- Азия и мир, политика
- 16:04, 03 декабря 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай, сообщила пресс-служба президента Беларуси.
В Пекине 4 декабря состоятся переговоры Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. В повестке - вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.
Также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.
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