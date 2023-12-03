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Лукашенко 4 декабря встретится с Си Цзиньпином в Китае

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

В Пекине 4 декабря состоятся переговоры Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. В повестке - вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.

Также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.

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