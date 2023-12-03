В Ташкенте проводятся масштабные оперативные мероприятия по улучшению криминогенной ситуации
- Узбекистан, политика
- 16:35, 03 декабря 2023
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте проводятся масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
Мероприятия проводятся в целях предотвращения преступлений, усиления профилактики правонарушений и обеспечения безопасности граждан.
МВД, ГУВД г.Ташкента и другие правоохранительные органы работают по улучшению криминогенной обстановки на территории столицы.
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