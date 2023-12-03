Из сектора Газа эвакуировали еще 133 россиянина

CentralAsia (CA) - Еще 133 россиянина прошли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта с сектором Газа, сообщает «Интерфакс».

Оперативная группа МЧС РФ в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах».

Люди уже находятся в оперативном штабе в Каире. После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит эвакуированных в Москву.

По последним данным, из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью россиян. В РФ спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек.