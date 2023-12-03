Аэропорт Мюнхена отменил более 320 рейсов из-за сильного снегопада

CentralAsia (CA) - Сильный снегопад обрушился на юг Германии в пятницу вечером и продолжился в субботу, вызвав серьезные перебои в работе аэропорта Мюнхена, второго по загруженности узла в стране. Об этом пишет Deutsche Welle.

Около 320 из 760 рейсов, запланированных на субботу, были отменены, сообщило немецкое информационное агентство DPA. Экипажи изо всех сил старались сохранить в рабочем состоянии хотя бы одну взлетно-посадочную полосу и очистить ее от снега.

Немецкая метеорологическая служба DWD прогнозировала продолжительный снегопад на большей части территории Баварии, при этом местами ожидается до 30-40 сантиметров снега.

Поезда на центральный вокзал Мюнхена и обратно были отменены, а движение на юге Германии, как ожидается, будет серьезно нарушено до понедельника.

Некоторые поезда дальнего следования, в том числе в Зальцбург и Инсбрук в Австрии, были остановлены.

Большинство местных автобусов и трамваев были отменены из-за ухудшения дорожных условий.