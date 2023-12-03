С 1 января в Туркменистане повысится акциз на сигареты

CentralAsia (TM) - Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в Туркменистане повысится с 116% от таможенной стоимости до 145%, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Акциз на прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака вырастет с 24,4% до 30,5%.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс Туркменистана вступят в силу с 1 января 2024 года.

В последний раз акцизы были повышены год назад. 1 декабря 2022 года акциз на ввозимые табачные изделия вырос на 23% (с 93% до 116% от стоимости). Кроме того, покупать сигареты и другую табачную продукцию теперь можно не с 18, а с 21 года.

В феврале 2020 года в Туркменистане была разработана Национальная программа, которая предусматривает полное избавление страны от табака к 2025 году.