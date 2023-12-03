Делегации Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана сделали совместное заявление в сфере безопасности

CentralAsia (CA) - Делегации Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана сделали совместное заявление о текущей ситуации на пространстве ОБСЕ в сфере безопасности.

Они отметили необходимость отстаивания и соблюдения основополагающего принципа равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности, укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Также заявили о важности сохранения ОБСЕ как регионального форума, действующего на основе правила консенсуса и принципа суверенного равенства государств, в интересах укрепления безопасности и развития сотрудничества между государствами-участниками.

Они выступили за продвижение позитивной повестки дня, открытость для обсуждения самых сложных вопросов и вызовов, настроенность на деидеологизированный прагматичный диалог по решению общих проблем безопасности, что, в частности, предполагает:

- объединение усилий для противодействия на равноправной основе транснациональным и современным вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму и экстремизму, организованной преступности, нелегальной миграции, распространению оружия массового поражения, угрозам в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий, а также незаконному обороту лёгкого и стрелкового оружия и наркотиков, торговле людьми;

- развитие взаимовыгодного сотрудничества в контексте преодоления экономических и экологических вызовов в регионе ОБСЕ, расширение свободного от протекционизма и дискриминации сотрудничества в областях транспорта, энергетики, торговли, инвестиций, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, укрепление взаимосвязанности, а также обеспечение социально-экономических и культурных прав граждан;

- уважение многообразия цивилизационных и культурно- исторических укладов государств-участников ОБСЕ;

- обеспечение защиты прав и основных свобод человека, провозглашённых во Всеобщей декларации прав человека, а также безусловное уважение этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств и других этносов;

- активизацию борьбы против всех форм дискриминации, в т.ч. дискриминации по признаку расы, этноса, языка, пола и религии, в спорте, культуре, образовании и науке, а также против идеологии превосходства одной расы, религии или национальности над другими и проявлений антисемитизма, христианофобии, исламофобии и ксенофобии, агрессивного национализма и неонацизма;

- сохранение и поощрение свободы передвижения граждан и контактов между людьми, движения товаров, капиталов без идеологических, политических разделительных линий; стимулирование создания открытой, справедливой, недискриминационной среды развития без протекционизма, односторонних санкций и иного давления;

- объединение усилий в целях поддержания открытого и безопасного глобального информационного пространства, основанного на принципах плюрализма, свободы выражения мнения и свободного от языка вражды и манипулирования общественным мнением.