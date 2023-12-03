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В Ташкенте заработали камеры, фиксирующие проезд по автобусной полосе

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте с 1 декабря заработали камеры, которые фиксируют нарушения проезда по специальным выделенным автобусным полосам с пометкой А, сообщает Podrobno.uz.

Как сообщили в Службе безопасности дорожного движения МВД Узбекистана, водителей авто, мешающих движению общественного транспорта по специальной полосе, будут штрафовать. Такие штрафы уже начали приходить нарушителям. При этом поясняется, что водители могут заезжать на автобусную полосу только в двух случаях: при повороте направо и для посадки и высадки пассажиров (пункт 132 ПДД).

Сумма штрафа за движение по спецполосе для общественного транспорта составляет 0,5 БРВ (170 тысяч сумов или 13,82 доллара), остановка на полосе – 2 БРВ (680 тысяч сумов или 55,27 доллара).

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