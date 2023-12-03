«Температура ниже многолетних значений». Метеоролог предупредил о сильном похолодании в Москве на следующей неделе

CentralAsia (CA) - К середине следующей недели в Москве похолодает до -20 градусов, в столицу России придет «экстремально холодная погода», сообщил MSK1.RU метеоролог Роман Вильфанд.

На выходных будет побит суточный рекорд по осадкам 43-летней давности. Мороз составит -12... -7 градусов. В воскресенье начнется сильный снегопад, который продлится целый день. А в понедельник температура воздуха чуть поднимется — до -3... -4 градусов.

«Резкое изменение погоды произойдет во вторник: это связано с тем, что циклон, который обусловливает эти осадки, уходит в воскресенье-понедельник на север, и в его тылу уже заток холодных воздушных масс из Арктики», — объяснил Вильфанд.

Особенно сильное понижение температуры начнется в среду, 6 декабря. Температура составит -14... -19 градусов. По-настоящему январская погода придет в столицу в четверг. Ночью столбики термометра опустятся до -15... -20, днем — до -16 градусов.

«Это вообще исключительно, экстремально холодная погода, потому что начиная со среды температура будет ниже многолетних значений на 11–12 градусов», — отметил метеоролог.

Похолодание будет обусловлено антициклональной циркуляцией. Вместе с морозом в город придет солнечная погода, синоптики также прогнозируют снегопад: выпадет до 30 сантиметров.