Монголия и Узбекистан реализуют совместные экономические программы

CentralAsia (MNG) - 1 декабря 2023 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, участвующий во Всемирном саммите по климатическим действиям (WCAS) Конференции ООН по изменению климата – COP 28, в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи президент Хурэлсух отметил стремление расширять дружеские отношения и сотрудничество, укреплять политический диалог и связи между гражданами с Узбекистаном, который связан историей, духовностью, наследием и традициями.

Главы государств двух стран выразили обязательства Монголии и Узбекистана, как развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, делиться своим опытом развития и дальнейшего развития сотрудничества в таких ключевых секторах, как туризм, сельское хозяйство, легкая промышленность, транспорт и логистика.

Кроме того, президенты договорились реализовать совместные проекты и программы в сферах сельского хозяйства и легкой промышленности, создать в ближайшее время Программу развития торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Узбекистаном, а также расширить сотрудничество на региональном и региональном уровнях. международные платформы.

Президент Шавкат Мирзиёев пригласил президента Хурэлсуха Ухнаа посетить Республику Узбекистан в удобное для него время.

источник: president.mn

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