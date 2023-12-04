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Хурэлсух принял Дженнифер Моррис, исполнительного директора De Neche Conservancy

CentralAsia (MNG) -  2 декабря во время встречи высокого уровня по изменению климата, состоявшейся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с Дженнифер Моррис, исполнительным директором De Neche Conservancy.,

«Мы удовлетворены активной деятельностью организации в области экологии, оценкой экологических регионов Гоби и степей и исследованиями по выявлению территорий, нуждающихся в охране, реализацией проектов и программ, предоставлением профессиональных консультаций и помощи, а также тесным сотрудничеством. работая с государственными и частными организациями нашей страны», - сказал Хурэлсух.

Дженнифер Моррис, исполнительный директор De Neche Conservancy, выразила поддержку экологической политике и политическому руководству президента Монголии и заявила, что заинтересована в расширении масштабов сотрудничества между двумя сторонами.

Организация действует в 74 странах мира по приоритетным направлениям борьбы с изменением климата, защиты почвы и воды, обеспечения надлежащего потребления продуктов питания и воды и строительства здоровых городов.

De Neche Conservancy открыла свое представительство в Монголии в Улан-Баторе в 2008 году и сотрудничает с правительством, частным сектором и организациями гражданского общества для достижения цели по защите около 30% земель к 2030 году.

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