Хурэлсух встретился с президентом Венгрии Каталин Новак

CentralAsia (MNG) - В ходе встречи мировых лидеров на высоком уровне по вопросам изменения климата, состоявшейся в Дубае (ОАЭ), президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с президентом Венгрии Каталин Новак и обменялся мнениями о двустороннем сотрудничестве и некоторых международных вопросах.

На встрече стороны выразили удовлетворение тем, что частота проведения переговоров на высоком уровне между Монголией и Венгрией сохраняется, а двусторонние отношения активно развиваются во многих сферах. В дальнейшем мы обсудили возможность расширения сотрудничества путем реализации взаимосвязанных целей, включенных в политику развития двух стран.

Кроме того, стороны подтвердили, что будут сотрудничать, способствуя усилиям по решению проблем, с которыми сталкивается международное сообщество, таких как изменение климата, опустынивание и деградация почв.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа пригласил президента Венгрии Каталин Новак принять участие в «Конференции мировых женщин-лидеров», которая пройдет в Улан-Баторе в следующем году.

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