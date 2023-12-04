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Хурэлсух встретилась с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым на полях Всемирного саммита по климатическим действиям в Дубае (ОАЭ).

Лидеры стран обсудили текущие вопросы расширения двустороннего кыргызско-монгольского сотрудничества в различных сферах и обозначили приоритеты совместного взаимодействия на перспективу.

Хурэлсух Ухнаа и Садыр Жапаров отметили, что Монголия и Кыргызстан являются дружественными государствами. Они отметили необходимость активизации партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах между двумя странами.

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