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Всемирный банк пересматривает прогноз роста Монголии

CentralAsia (MNG) -  Всемирный банк пересмотрел свой прогноз роста Монголии в 2023 году с 5,2 процента до 5,8 процента из-за сильного восстановления горнодобывающего сектора, частного потребления и бюджетной экспансии, местные СМИ сообщили в прошлую среду.

«В первой половине 2023 года экономика Монголии демонстрировала уверенный рост, в первую очередь за счет горнодобывающего сектора. Первые индикаторы показывают, что эта тенденция роста сохранилась и во второй половине года», — говорится в последнем полугодовом обзоре экономики Монголии банка.

Тем не менее, рост был заметно неравномерным, при этом негорнодобывающий сектор отставал, что подчеркивает сильную зависимость экономики от горнодобывающего сектора, заявили в банке.

«Хотя продолжающийся рост экспорта горнодобывающей промышленности укрепляет макроэкономические условия, устойчивость этих положительных тенденций требует продолжения реформ, направленных на диверсификацию монгольской экономики и повышение ее устойчивости к циклам цен на сырьевые товары», — сказал Тэхён Ли, страновой менеджер Всемирного банка в Монголии.

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