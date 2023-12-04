В Монголии выпущено предупреждение о резком похолодании и мощных снежных бурях

CentralAsia (MNG) - Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии в воскресенье снова выпустил предупреждение о резком похолодании и мощных снежных бурях.

По предварительному прогнозу синоптиков, начиная с 4 декабря снежные бури накроют западные аймаки Монголии, а в дальнейшем переместятся на большую часть территории страны. Ожидается, что скорость ветра в некоторых местах усилится с 18 до 24 м/с.

В связи с этим Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии вновь призывает население страны воздержаться от поездок в регионы страны из-за мощной снежной бури и нулевой видимости на сельских дорогах, а монгольских кочевников-скотоводов -- принять дополнительные меры предосторожности на пастбищах.

Суровая и холодная зима в Монголии длится довольно долго. Температура воздуха может варьироваться от 25 до 45 градусов ниже нуля.

6 ноября из-за мощной снежной бури в монгольских аймаках Төв и Өвөрхангай погибли восемь кочевников-скотоводов, включая 11-летнего ребенка.

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