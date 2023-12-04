В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

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CentralAsia (CA) - Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за ветра, следует из данных прогностической карты.

Предупреждение продержится до 12:00 5 декабря. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра составит до 16 м/с с метелью. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — уточнили на сайте учреждения.

«Желтый» уровень распространили и на Московскую область из-за снега, гололедицы и ветра.

2 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на большей части страны в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода.

Он отметил, что со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7-14 градусов ниже нормы, а местами — на 15-20 градусов ниже нормы. В Центральном федеральном округе морозы достигнут минус 15-23 градусов.