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В Монголии задержаны три группы скотокрадов

CentralAsia (MNG) -  В Монголии задержаны три группы скотокрадов, причастные к краже более 450 голов скота. Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на Главное полицейское управление страны.

«С мая 2021 года по сентябрь 2023 года подозреваемые по предварительному сговору, пользуясь отсутствием хозяев скота и пастухов, смогли похитить 454 голов скота с пастбищ пяти сомонов монгольского аймака Сухбаатар», — говорится в официальном сообщении.

По словам полицейских, в настоящее время доказана их причастность к более 30 случаям краж домашнего скота.

Установлено, что группа лиц занимается незаконной добычей и оборотом мяса крупного рогатого скота.

Согласно законодательству Монголии, лицо, признанное виновным в краже скота и нелегальном сбыте мясной продукции, может быть приговорено к наказанию в виде лишения свободы от 2 до 8 лет.

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