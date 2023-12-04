В Москве выпало рекордное за 40 лет количество осадков

CentralAsia (CA) - Снегопад в Москве 3 декабря побил суточный рекорд для этого дня, установленный больше 40 лет назад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«К 18 часам в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году», — написал он в телеграм-канале. Синоптик добавил, что точное значение нового рекорда станет известно после 21:00 мск, поскольку снег продолжает идти. По словам Леуса, больше всего осадков, 11 мм, выпало в центре Москвы и в подмосковном Долгопрудном.

Городские дорожные службы в Москве 3 декабря работали в особом режиме из-за обильного снегопада.