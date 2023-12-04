Супермодель 90-х стала прототипом новой Барби

Клаудия Шиффер

CentralAsia (CA) - Компания Mattel выпустила в продажу новую Барби. Прототипом куклы стала супермодель Клаудия Шиффер. Компания и модель поделились новостью в социальных сетях.

«Наша кукла символизирует культовый момент появления Клаудии Шиффер на подиуме осенне-зимнего показа Atelier Versace 1994 года. Мы создали для Барби соблазнительное лазурное платье в пол в сочетании с бюстье из тафты, вдохновленное фирменным корсетным лифом Versace. Неземной дизайн излучает нежное мерцание со всех сторон. Кукла делает смелое заявление, сочетая силу и женственность Шиффер с роскошным шиком Versace», — поделились в Mattel.

Сама Шиффер написала в своем личном аккаунте: «Мои ранние воспоминания — это игры с Барби, я хотела быть ею. Спустя полвека Mattel осуществили мою мечту».

Барби — Клаудию Шиффер можно купить в магазине за $85 долларов (7 581 сом).

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Это не первый раз, когда вдохновением для культовой куклы становятся знаменитости. Свои Барби версии есть у моделей Эшли Грэм, Джиджи Хадид, Элли Голдштейн, Зендаи и ряда других звезд.

Компания также одной из первых стала производить кукол с особенностями. В их ассортименте Барби в коляске, с протезами, слуховыми аппаратами, без волос, с болезнью витилиго и аутизмом.