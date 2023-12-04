Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 15,5 тыс. человек, - Минздрав анклава

Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) - Число жертв в секторе Газа с момента начала палестино-израильского конфликта 7 октября превысило 15,5 тыс. человек. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра в Telegram-канале ведомства.

«Число жертв израильской агрессии против сектора Газа с 7 октября выросло до 15 523 человек, ранения различной степени получили 41 316 граждан»,— заявил представитель Минздрава. Отмечается, что 70% пострадавших — это женщины и дети.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ заявил, что с начала войны в секторе Газа погибли более 5,3 тыс. детей. В это число не входят пропавшие без вести и те, кто может находиться под завалами.

24 ноября стороны конфликта договорились о временном прекращении огня. Во время перемирия ХАМАС и Израиль обменялись заложниками, на территорию сектора Газа была доставлена гуманитарная помощь. 1 декабря соглашение о временном перемирии было разорвано, стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.